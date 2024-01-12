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Раскрыт изощренный способ обмана на кассе

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12 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Несмотря на то, что технологии развиваются семимильными шагами, все же не все готовы использовать их в повседневной жизни. К примеру, некоторые пенсионеры до сих пор предпочитают оплачивать покупки в магазинах наличными деньгами. И рискуют при этом лишиться своих сбережений.

Схема работает следующим образом: клиент дает работнику купюры, а тот кладет сдачу в не самое очевидное место, например, на полочку над монитором. Притом, чтобы отвлечь покупателя и заставить его забыть о деньгах, кассир может перекинуться с ним парой фраз. Если посетитель забудет про остаток, то сотрудник заберет его себе.

Особенно рассеянными оказываются мужчины, как передает «Городовой».

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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