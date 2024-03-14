Показываем первые кадры со съемочной площадки

14 марта 2024, 13:3670Написать комментарий

Не успел закончиться 11-й сезон сериала «Склифосовский» (12+), как его создатели приступили к съемкам новых серий. Сейчас вовсю кипит работа на съемочной площадке в Москве, но вскоре команда сериала отправится в Подмосковье и Кисловодск.

Главные роли по-прежнему исполняют Елена Яковлева, Мария Куликова, Роман Мадянов и Максим Аверин.

Кстати, для героя Максима Аверина, харизматичного хирурга Олега Брагина, 11-й сезон закончился нелегким выбором. Бандиты взяли в заложники его семью (жену Марину и детей) и потребовали, чтобы Брагин пошел на преступление — вколол неизвестное лекарство одному из пациентов перед операцией. Теперь жизни Марины и детей Олега висят на волоске. Скорее всего, развязка этой ситуации ждет зрителей в 12-м сезоне «Склифосовского».

Известны также и другие подробности. Режиссер сериала Юлия Краснова рассказала нашим коллегам из «СтарХита», что в новом сезоне появится актер Сергей Никоненко, известный по работам в мини-сериале «Мастер и Маргарита» (18+), где он сыграл Степана Лиходеева, и сериале «Каменская» (18+). По словам Юлии Красновой, в «Склифосовском» его роль будет весьма заметной.

— Главный сюрприз для зрителя — отец Нины (Анна Якунина), который как снег на голову на нее сваливается. На эту роль мы пригласили народного артиста Сергея Никоненко. Появление этого персонажа внесет новое дыхание не только в жизнь Нины, но и поможет Ирине Федоровне (Нина Усатова) наладить личную жизнь, — поделилась подробностями режиссер сериала.

Продюсеры намекнули и на другие события новых серий: в 12-м сезоне Олегу Брагину изменит удача, ему вновь придется доказывать, что он лучший хирург больницы.

Также в новом сезоне в больницу попадет Кривицкий: его сердце не выдержит переживаний за пациентку. Павлова всеми силами попытается провести операцию и спасти его. Не забыли сценаристы и о дочери Брагина Тамаре, в новом сезоне ей придется столкнуться с буллингом в школе.

Разгорятся и любовные скандалы: Волошину придется доказать, что он достоин сердца Инны, а Неклюдов вернется в больницу, чтобы завоевать любовь Нины. Новые серии ждут миллионы россиян: последние несколько лет «Склифосовский» уверенно держится на первых строчках рейтингов. Шоу о нелегкой жизни врачей стало настоящим народным хитом.

Когда выйдет 12-й сезон «Склифосовского», авторы пока не раскрывают, но в последнее время его выпускали каждый год в январе. Думаем, и на этот раз даты выхода нового сезона «Склифосовского» не будут слишком отличаться и мы увидим новые серии в январе 2025 года.

Взято Источник

14.03.2024