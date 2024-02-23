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Расписание алтайских пригородных поездов изменится в праздничные дни

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Расписание алтайских пригородных поездов изменится в праздничные дни

9 марта расписание поездов восстановят.

Источник фото: Катунь 24

Расписание пригородных поездов, курсирующих по территории Алтайского края, изменится в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международным женским днем, сообщает Минтранс региона.

23 февраля и 8 марта маршрут поездов:

  • № 6028 Барнаул – Красный Боец (отправление в 17:30, прибытие в 19:26).

    • 23 февраля и 8 марта отменяются поезда:

  • № 6018 Барнаул – Усть-Тальменская (отправление в 17:30, прибытие в 19:17);
  • № 6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);
  • № 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);
  • № 6101 Депо – Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:40);
  • № 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6:48, прибытие в 8:25).

    • Дополнительные рейсы скорого поезда Барнаул – Славгород совершатся 22 и 24 февраля, по обратному маршруту – 23 и 25 февраля.

    Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов не изменилось.

    Телефон для справок: +7 (3852) 29-21-68.

    Взято отсюда.

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