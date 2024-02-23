Расписание алтайских пригородных поездов изменится в праздничные дни

9 марта расписание поездов восстановят.
Источник фото: Катунь 24
Расписание пригородных поездов, курсирующих по территории Алтайского края, изменится в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международным женским днем, сообщает Минтранс региона.
23 февраля и 8 марта маршрут поездов:
23 февраля и 8 марта отменяются поезда:
Дополнительные рейсы скорого поезда Барнаул – Славгород совершатся 22 и 24 февраля, по обратному маршруту – 23 и 25 февраля.
Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов не изменилось.
Телефон для справок: +7 (3852) 29-21-68.
Взято отсюда.
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