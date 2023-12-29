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Расписание личных приемов заместителями руководителя ГУФССП России по Алтайскому краю

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Расписание личных приемов заместителями руководителя ГУФССП России по Алтайскому краю

13 января 2024 года с 11.00 до 12.00 часов заместителем руководителя Главного управления подполковником внутренней службы Кривоусом С.А. будет осуществляться личный прием граждан в специализированном отделении судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Барнаула.

Предварительная запись на личный прием к заместителю руководителя Главного управления продлится до 11.01.2024 года. Контактный номер отделения 8 (3852) 24-13-82.

16 января 2024 года с 14.00 до 15.00 часов заместителем руководителя Главного управления полковником внутренней службы Пекаревым С.В. будет осуществляться личный прием граждан в отделении судебных приставов Калманского района.

Предварительная запись на личный прием к заместителю руководителя Главного управления продлится до 12.01.2024 года. Контактный номер отделения 8-913-238-73-45.

29 января 2024 года с 14.00 до 15.00 часов будет осуществляться личный прием граждан заместителем руководителя Главного управления старшим лейтенантом внутренней службы Белан Е.В. в отделении судебных приставов Усть-Калманского района.

Предварительная запись на личный прием к заместителю руководителя Главного управления продлится до 25.01.2024 года. Контактный номер отделения 8 (38599) 21-7-61.

Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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