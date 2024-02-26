Расширение актива, новые проекты и направления работы: «Молодая Гвардия Единой России» провела XI Съезд

В Москве на площадке спортивного комплекса ЦСКА прошел XI Съезд «Молодой Гвардии Единой России». В нем приняли участие свыше тысячи человек, среди них ветераны СВО, общественники и волонтеры. Алтайский край на Съезде представили молодогвардейцы Елена Бессонова , Неля Галяува и Никита Козловский .

Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак , на Съезде собрались юноши и девушки, для которых самоотдача, бескорыстная помощь ближним – это базовые жизненные ценности. Более 3,5 тысяч молодогвардейцев и активистов «Волонтерской Роты Боевого Братства» прошли через гуманитарную миссию в зоне СВО. Помимо этого, молодогвардейцы помогают семьям бойцов, участвуют в деятельности штабов общественной поддержки, открытых «Единой Россией» по всей стране, контролируют ход работ на объектах народной программы, проводят донорские и экологические акции.

По итогам Съезда «Молодая Гвардия Единой России» обновила состав Координационного совета. В него вошли представители 31 региона. Должность председателя организации сохранил Антон Демидов , руководителя Центрального штаба – доброволец спецоперации, кавалер Ордена Мужества Александр Амелин . Замруководителя думской фракции «Единой России» Алена Аршинова возглавила Общественный совет МГЕР.

«Во время Съезда проходили образовательные лекции и различные мастер-классы, работали игровые площадки и выставки. Добровольцами на передовую отправились 16 активистов МГЕР, в зону СВО их проводил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Мы обновили состав руководящих органов нашей организации и записали видео в поддержку Владимира Путина », – рассказала активистка Алтайского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Елена Бессонова.

Молодогвардейцы запустили новую линейку федеральных проектов: «Наставник Z», «Добро в сердцах!», «Обучение управлению дронами», «Спасти жизнь может каждый» и «МГЕР в спорте». Они направлены на патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку участников спецоперации.

Напомним, Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» была основана 16 ноября 2005 года. В 2023 году ей исполнилось 18 лет. Сегодня в организации более 170 тысяч активистов. Региональные отделения «Молодой Гвардии Единой России» открыты во всех субъектах страны, в том числе в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , новости эл алтай ,