Расширенное заседание цикловых комиссий и кафедр

Новый 2024 год в Барнаульском базовом медицинском колледже начался с расширенного заседания цикловых комиссий и кафедр, которое прошло 10 января. Темой мероприятия стало применение симуляционных технологий в образовательном процессе.

Ирина Викторовна Чеверда, заместитель руководителя Центра менеджмента качества и развития образования, познакомила участников совещания с возможностями применения симуляционных технологий в образовательном процессе с методической точки зрения. Ее выступление продолжила Марина Анатольевна Альшанская, заведующий отделением «Акушерское дело», руководитель аккредитационно-симуляционного центра (АСЦ). Она представила новое оборудование, которое поставлено в колледж в декабре 2023 года и рассказала о возможностях его использования для организации практических занятий.

Ольга Михайловна Бондаренко акцентировала внимание присутствующих на том, что в настоящее время в колледже созданы все условия для реализации образовательных программ в соответствии с новыми требованиями федерального стандарта и новыми материально-техническими возможностями образовательной организации.

Продолжением расширенного заседания цикловых комиссий и кафедр стал второй день, 11 января. На базе АСЦ для преподавателей Центра опережающей профессиональной подготовки руководителей и специалистов системы здравоохранения, Лечебного и Сестринского дела прошел мастер-класс «Новые возможности использования симуляционного тренажера «Виртуальный пациент» (Ольга Алексеевна Барыбина, заместитель директора по практической подготовке, НМО и ВСПЗ) с демонстрацией подготовки и проведения внутривенных инъекций (Марина Анатольевна Альшанская, заведующий отделением «Акушерское дело», руководитель аккредитационно-симуляционного центра) и осуществление специализированного ухода за пациентом на постельном режиме (Ольга Олеговна Кошман, преподаватель, председатель цикловой комиссии Сестринское дело, Наталья Евгеньевна Новикова, преподаватель). Мастер-класс вызвал заинтересованность у присутствующих коллег, а также желание более подробно изучить «Виртуального пациента», возможности его использования при проведении занятий по преподаваемой дисциплине.

Взято отсюда.

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