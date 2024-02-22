Рассказываем, где в Алтайском крае заработают новые камеры фотовидеофиксации

На дорогах Алтайского края в 2023 году было установлено 52 комплекса фотовидеофиксации. Из них более 40 камер приобретены по поручению Губернатора Алтайского края Виктора Томенко для усиления контроля за соблюдением скоростного режима на федеральных трассах. На это было выделено дополнительно 150 млн рублей.

Сейчас завершается их настройка и в ближайшее время камеры начнут работать. Указанные комплексы фиксируют нарушения скоростного режима, выезды на полосу встречного движения, а также нарушения правил пользования ремнями безопасности.

Так, на трассе А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан» контроль скоростного режима дополнительно организован на девяти участках. Камеры установлены на Павловском тракте в районе Авиатора и за ним в сторону Павловска, а также на объездной дороге, которая идет в обход районного центра. Еще несколько комплексов расположены около сел Рогозиха, Паново, в Романовском, Родинском районах и на одной из улиц Кулунды, по которой проходит федеральная трасса.

На автомобильной дороге А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан» установлено 10 новых комплексов. Сразу несколько из них фиксировать нарушения будут в районе поселка Бельмесово и Калистратихи. В Алейском районе вблизи дачного поселка Солнечный дополнительно заработают еще две камеры, а также недалеко от села Урюпино. В Рубцовском районе скоростной рубеж сделают на Веселоярском тракте и в самом населенном пункте.

Н аибольшее число дополнительных камер фотовидеофиксации установлено на дороге Р-256 «Чуйский тракт» – 19 по самой трассе и еще несколько вблизи Барнаула и на объездной дороге в Бийске.

В целом, на региональных и федеральных дорогах, расположенных в Алтайском крае, действует более 190 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, работают три патрульных автомобиля с установленными мобильными комплексами.

Стоит отметить, что информация о дислокации комплексов, маршрутах патрулирования мобильными комплексами также размещена в открытом доступе на сайте «Алтайавтодора» в разделе «Автомобилистам» .

Главная задача установки комплексов — повышение дисциплины водителей и, как следствие, уровня безопасности на автомобильных дорогах региона. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, числа погибших и пострадавших в них граждан я вляется одной из первоочередных задач, поставленных Президентом Российской Федерации и исполняется субъектами страны в соответствие с Указом и в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Взято отсюда.

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