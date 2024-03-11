Рассказываем о масленичных традициях

В этом году Масленицу будут отмечать с 11 по 17 марта.
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Масленица — это древний языческий праздник. Он существовал еще до крещения Руси в 988 году.
Зима для славян была тяжелым и суровым испытанием. Поэтому люди считали, что ее уход нужно отмечать на широкую ногу. Наши предки не только радовались окончанию этого периода, но и помогали весне прийти. Считалось, что зима настолько сильна, что весна не может самостоятельно справиться с ней. Поэтому народ помогал прогнать зиму. Для этого славяне устраивали веселые празднования и молились богу плодородия — Яриле.
Даже после принятия христианства забыть Масленицу, языческий праздник, не получилось. Церковь не решалась запретить отмечать окончание зимы, поэтому люди все время вплоть до наших дней радуются приходу весны и устраивают различные мероприятия.
В древности народ праздновал Масленицу практически так же, как и мы. Все традиции и обычай празднования пришли к нам от предков:
Взято отсюда.
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