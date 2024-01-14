Пожар мог произойти в результате “занесения источника огня неустановленными лицами”, рассматривается версия об умышленном поджоге

Сейчас рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в Шушарах, рассказал РБК источник, близкий к МЧС.

Первая версия — занесение источника огня извне неустановленными лицами, вторая — аварийная работа электросети, и третья — неосторожное обращение с огнем.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что те рассматривают также версию о неисправности проводки.

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