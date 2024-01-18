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Расстрелявший бездомных собак житель Бийска отделался предупреждением

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Расстрелявший бездомных собак житель Бийска отделался предупреждением

Бродячие собаки Фото: Виталий Барабаш

В судебном заседании мужчина полностью признал вину. Судья не выявил причин, которые бы объясняли необходимость применения оружия, но все же смягчил наказание

Мировой судья в Бийске заменил мужчине, который расстрелял двух бездомных собак, штраф на предупреждение. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Суд установил, что 1 декабря 2023 года бийчанин произвел два выстрела в собак, напавших на его пса, охранявшего дом.

“Ранее было обращение в адрес администрации города по вопросу отлова безнадзорных собак, однако по результатам выезда специалистов животных без владельцев обнаружено не было”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Мировой судья не выявил причины, которые бы объясняли необходимость применения оружия для защиты жизни, здоровья и собственности, а действия правонарушителя не расценены как совершенные в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

Но тот факт, что административное правонарушение мужчина совершил впервые, позволил суду заменить штраф на предупреждение.

Ранее жители наукограда спорили по поводу этого поступка и даже создали петицию против мужчины.

Взято отсюда

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