“Рассуждали всю ночь”. Депутаты АКЗС приняли первую версию бюджета региона

Окончательно судьба документа решится через месяц

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты АКЗС после долгих дискуссий все же приняли проект бюджета на 2024 год в первом чтении. Законопроект поддержали четыре из пяти фракций краевого парламента, против, ожидаемо, выступили коммунисты. По мнению многих депутатов, краю будет сложно выполнять обязательства по бюджету на следующий год, поэтому параметры расходов и доходов нужно пересмотреть. Подробнее – в материале amic.ru.

Каким будет бюджет Алтайского края на 2024 год?

Доходы краевого бюджета на 2024 год пока запланированы в сумме 143 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на уровне 88,8 млрд рублей, что на 15% выше плана текущего года. Поступления из федерального бюджета предусмотрены в сумме 54,3 млрд рублей. Расходы краевого бюджета составляют 158 млрд рублей. Дефицит составит 14,9 млрд рублей. Большая часть расходов краевой казны – 66% – уйдет на “социалку”: здравоохранение, образование, культуру и спорт. Также в главный финансовый документ заложена индексация зарплат для бюджетников, подпадающих под действие указов президента. Так, “указным” категориям добавят 9,8% с 1 января 2024 года, остальным – 4,5% с 1 октября. Кроме того, в бюджете сохранены все виды соцвыплат, их увеличат на 4,5%. МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5%, до 19,2 тысячи рублей.

Добежать до финиша

Бюджет будет непростым по исполнению доходной части, уверен лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов.

“Если мы говорим о неналоговых и налоговых собственных доходах, сложно будет выполнить цифры и обязательства, отраженные в документы, с учетом ключевой ставки, курса рубля, кредитной нагрузки на реальный сектор экономики”, – заявил Семенов.

А потому, по его мнению, нужно нарастить доходы краевого кошелька. Одним из вариантов он видит увеличение поступлений акцизов.

Семенов также обратил внимание, что доходы региона растут, но в то же время уменьшаются поступления в бюджет со стороны федерации.

“Вы видите, мы бежим из последних сил. Если вы хотите, чтобы мы не перегнали, а хотя бы кого-то догнали, не отбирайте у нас возможность добежать до финиша”, – заговорил афоризмами Семенов.

Он предложил правительству края спецрейсом полететь в полном составе в Москву и поработать там до 15 ноября. Чтобы к принятию федерального бюджета были учтены пожелания региона.

“Бедность – бич региона”

На снижение объемов поддержки государства обратил внимание и глава социалистов в парламенте Александр Молотов. Он привел цифры: объем безвозмездных поступлений в бюджет снизился с 62,2 до 54,3 млрд рублей по сравнению с первым чтением прошлого года.

“Мы повышаем доходы, а федерация на столько же сокращает объем поступлений в бюджет региона. Это демотивирует”, – признал народный избранник.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Поставил Молотов под вопрос и “корректность и адекватность” прогноза социально- экономического развития края, на которых базируется главный финансовый документ региона. По нему инфляция в следующем году составит 4,5%, в то время как, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, инфляция в этом году – 7,5%. И причин для снижения инфляции в два раза сегодня нет, подчеркивает спикер.

На фоне серьезной инфляции заложенная в бюджете индексация зарплат бюджетников (еще раз напомним: c 1 января зарплаты “указных” категорий бюджетников вырастут на 9,8%, с 1 октября на 5,5% – всех остальных, – прим. ред.) – это слишком мало, считает Молотов. Он выразил беспокойство, что люди в следующем году станут жить хуже.

Лидер фракции КПРФ Андрей Кривов обратил внимание на снижение расходов по “социальному” разделу бюджета. И перечислил еще несколько сфер, где наблюдается аналогичная тенденция.

“Складывается впечатление, что отношение к бюджету – как у бухгалтеров. Стремление сэкономить лишнюю копейку. А нужно относиться к нему с позиции экономистов и финансистов. Обеспечивать своевременное и эффективное освоение ресурсов, потому что деньги имеют свойство обесцениваться.

Принимаем, спасая бедняков

У главы коммунистов России Сергея Малинковича нашлись претензии едва ли не к каждой строке финансового документа. Особое беспокойство у него вызывал дефицит краевой казны, который достигнет рекордных почти 15 млрд рублей.

“Экономисты западной школы считают такой дефицит неплохим, но, мы, сталинисты, так не думаем. Дефицит бюджета рождает страх у людей”, – отметил Малинкович.

Индексацию социальных пособий от 4,5 до 9% комросс также считает недостаточной, ведь “инфляция может все сожрать золотыми спекулянтскими зубами”, а цены безудержно растут. Неприемлемы для него расходы в размере 1% на культуру и кинематографию, “ведь в крае и так закрылась треть кинотеатров”. Траты на ЖКХ, которые по сравнению с прошлым годом должны вырасти на 5%, он назвал “крохами и слезами”.

“Устроить такой бюджет не может. Мы всю ночь рассуждали: “Если проголосуем против проекта, “Единой России” и министрам хуже не будет, это состоятельные люди, они проживут без выплат. А вот население без бюджета окажется в безвыходном положении. Мы находимся в оппозиции к краевой власти, а не в оппозиции к людям. Поэтому принимаем его (проект бюджета – прим.ред.), вынужденно спасая бедняков”, – сообщил он.

Повлияла СВО

Традиционно положительные оценки главному финансовому документу региона дали единороссы. Глава фракции ЕР отметил, что бюджет принимается в условиях проведения СВО, которая оказывает влияние “на распределение ресурсов внутри страны”. Усиливается геополитическое давление и сама обстановка, заявил он.

“Можно бесконечно спорить, каким будет бюджет. Но сейчас нам предоставлен реальный проект с заделом на перспективное развитие. Давайте вспомним показатели по доходам бюджета региона, которые мы утверждали год назад. Рост на 18 млрд рублей – с 125 до 143 млрд рублей. Никто не будет спорить, что край начал реализовывать свой промышленно- аграрный потенциал”, – заявил Приб.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Впрочем, признал депутат и существующие проблемы, которые необходимо учесть при формировании бюджета. Самая острая – катастрофическая нехватка рабочих рук, особенно в сельской местности, отметил он.

Но помощь, со слов Приба, нужна и самим муниципалитетам. А потом нужно усилить финансирование программы поддержки местных инициатив, краевой адресной инвестиционной программы (КАИП), увеличить дотации на сбалансированность местных бюджетов, заключил он.

В итоге за бюджет проголосовали 47 из 61 присутствующего на сессии депутата, против выступило 15 народных избранников. В этот раз обошлось без воздержавшихся и не голосовавших. Теперь все фракции займутся разработкой поправок в документ перед вторым, окончательным чтением, которое пройдет в ноябре. Тогда и станет известно, как распределятся расходы в рамках отдельных статей бюджета.

новости Локтевский



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