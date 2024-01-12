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Растает, а потом замерзнет. Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшие дни

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В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Растает, а потом замерзнет. Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшие дни

Фото: amic.ru

Резкое потепление придет в Алтайский край 14 января. Еще в ночь на воскресенье в регионе преобладающие температуры составят -12…-17°С, а уже днем столбики термометров на большей части территории региона поднимутся до положительных отметок. Максимально, по прогнозам синоптиков Алтайского ЦГМС, воздух может прогреться до +6°С.

Кроме того, циклон принесет штормовую погоду: пойдет мокрый снег и дождь, поднимутся метели, ветер усилится до 18-23 метров в секунду. Местами его порывы достигнут отметок 25-30 м/с. Ожидаются и гололедные явления.

Ситуация на дорогах усугубится после резкого похолодания, которое синоптики передают на 15 января. Все то, что успеет растаять, – приморозит в ночь на понедельник: в Алтайском крае температуры понизятся до -13…-18°С, а местами до -23°С. Днем ожидается от -11…-16, местами до -21°С.

Горняк22

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