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Растут вширь: в Бийске убирают снег и наледь с самых проблемных дорог

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Растут вширь: в Бийске убирают снег и наледь с самых проблемных дорог

Из-за образовавшейся колеи даже участились ДТП

Главный вопрос этой зимы – дороги. От некачественной расчистки страдают и люди, и техника. Поэтому на просьбы бийчан обратить внимание на самые проблемные участки в мэрии стараются реагировать своевременно: убирают колею, расширяют проезжую часть, посыпают пешеходные дорожки. Все основные виды работ, конечно же, проводятся в ночное время суток, пока дороги не загружены транспортом.

Так, в ночь на 27 февраля, когда начались активные снежные осадки, был произведен вывоз снега по ул. Матросова. Много работы в этом направлении на “легендарной” ул. Социалистическая, которую то затапливает талыми водами, то количество полос из-за насыпей снега сокращается с трех до двух.

– Грейдера проходят по несколько раз, чтобы сколоть наледь, – пояснили в администрации Бийска. – Задача перед дорожниками – убрать наледь максимально, насколько это под силу технике.

В плане дорожников на 28 февраля значится ул. Декабристов, автомобилисты сообщают о колее и заужении дороги, поэтому там пройдет тяжелая техника. Противогололедными материалами обработают и направят автогрейдер на дорогу в сторону Северного кладбища, там также требуется убрать наледь и колею, из которой уже “машины начинает выбрасывать”. 

Производится грейдирование и очистка обводной дороги по ул. Митрофанова (от Стахановской к вокзалу). Снег убран с ул. Мерлина, благодаря чему произошло и расширение дорожного полотна.

Обратить внимание дорожников бийчане хотят и на Севастопольскую улицу: “Глубокая колея, наледь, ездить очень сложно!” сообщают в чате ТГ-канала главы города Виктора Щигрева. Снег вывезли по пер. Коммунарский, а от коммунального моста до Больничного взвоза ведется расширение дороги. В старом центре проведено подметание улиц.

– Еще на Чуйском надо, на дороге в Лесное, на выезде от остановки “интернат” в районе 2км, – там съезд очень высокий, возьмите на заметку, – напоминают о себе жители пригорода.

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Взято отсюда

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