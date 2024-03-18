Равнение на миллион. В Алтайском крае планируют вводить рекордные объемы жилья

Фото: Виталий Барабаш

Благодаря вектору на развитие строительной отрасли в Алтайском крае намерены увеличить объемы возводимого жилья до 1 млн кв. метров в год. В Барнауле для этого уже готовят супертерритории

Последние пять лет алтайский регион превышает показатели норматива по вводу жилья. Край решил пойти дальше и нацелился на рекорд в 1 млн кв. метров. Для этого уже есть потенциал, и вектор на повышение качества объектов будет этому только способствовать, уверены в минстрое Алтайского края. Причем проблем с землей в министерстве не видят, ведь для этих целей в регионе вовлекают большие участки. Так, на территории Барнаула, традиционного лидера по объему “жилых квадратов”, планируют расторговать около 20 перспективных лотов от ДОМ.РФ и не только. Подробности – в материале “Толка”.

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Амбициозными планами с игроками отрасли поделился замминистра строительства и ЖКХ Игорь Спивак на общем собрании Союза строителей Алтайского края, который прошел в четверг, 14 марта.

В ближайшей перспективе жилищное строительство в регионе будет развиваться путем повышения качества объектов, рассказал Спивак. Отрасль планируют стимулировать внедрением новых строительных технологий и материалов. При этом правительство региона уже сейчас видит возможность для увеличения объема “жилых квадратов” до 1 миллиона в год, уточнил спикер.

Замминистра строительства напомнил, что на протяжении последних пяти лет одна из важнейших отраслей Алтайского края демонстрирует устойчивое развитие. Показатели говорят сами за себя. По главному из них – объему вводимого жилья – регион за последние годы уверенно перевыполняет норму в рамках проекта “Жилье”.

Прошлый год – не исключение. В 2023-м в регионе построили более чем на 150 тыс. кв. метров больше установленной планки – 946 тыс. кв. метров при нормативе в 780 тыс. кв. метров.

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

“В текущем году показатель [по вводу жилья] составляет 811 тыс. кв. метров. На сегодняшний день уже введено 220 тыс. кв. метров. Из них 40 тыс. кв. метров – это индустриальное жилье, а весь остальной объем относится к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС)“, – назвал свежие цифры Спивак.

В прошлом году частное домостроение удерживало лидерские позиции, уверенно обогнав многоквартирное жилье. В 2023-м было построено 586 тыс. кв. метров ИЖС, что более чем на 20% больше, чем в 2022-м.

Перекос в сторону ИЖС эксперт объяснил более комфортными условиями, упрощенным порядком регистрации объектов и гибкими программами предоставления льготных ипотечных кредитов. В прошлом году на частные дома банки выдали почти 30 тыс. таких кредитов на общую сумму в 90 млрд рублей. Данный показатель на 52,5% превышает результаты 2022 года. Причем тенденция наблюдается и в других регионах Росси, заметил Спивак.

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Для сохранения положительной динамики власти нашли земельную “подпитку”. На территории края уже вовлечены в оборот огромные участки в несколько сотен гектаров. Их градостроительный потенциал оценивают в 1,5 млн “жилых квадратов”. И речь идет о развитии как индустриальной, так и частной застройки, отметил представитель минстроя.

Например, в Барнауле в этом году под жилье отдадут три суперучастка. Два из них предоставит институт развития ДОМ.РФ. Застройщики смогут претендовать на земли только на условиях комплексного развития территорий.

О каких земельных угодьях идет речь? Во-первых, это обширные поля в селе Власиха (в районе улицы Мамонтова), во-вторых, большая территория на Павловском тракте (недалеко от Барнаульского аэропорта), в-третьих, в застроенной части Потока.

Участок под застройку в селе Власиха Фото: ДОМ.РФ

Так, во Власихе в этом году планируют разыграть более 380 га пустующих территорий под ИЖС . По предварительным оценкам, здесь планируют построить около 412 тыс. кв. метров частных домов.

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Два соседних участка из этого пула уже нашли своих инвесторов. Ранее надел в 57 га выиграла компания “Промжилстрой” – здесь анонсировано строительство коттеджного поселка Лесной-2 с частным детским садом и школой. А на прошлой неделе расторговали участок в 54,6 га. Его выиграл единственный участник аукциона – фирма “Инвестиции в будущее” Гамлета Абагяна .

За Павловским трактом, где уже идет застройка многоэтажками, ДОМ.РФ нарезал еще 13 участков. Их тоже будут по очереди выводить на аукционы. В планах передать в аренду под комплексное развитие территорию в 917 га. Из них 473 га – под индустриальную и 444 га – под промышленную застройку.

“Правительство края согласовало увеличение градостроительного потенциала данной территории до 2,4 млн квадратов жилья“, – уточнил Игорь Спивак.

Участок под застройку на Павловском тракте Фото: ДОМ.РФ

Что касается третьего участка, то его выделят на Потоке. Власти города намерены отдать около 170 тыс. кв. метров застроенной территории микрорайона под возведение жилых высоток. Как отметил первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров, в этом году будут определены границы участка для реновации.

Для стимулирования развития застройки власти намерены и дальше развивать новые кварталы. В городе продолжат строить дороги , коммуникации и социальные объекты. Это будет сделано в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

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Несмотря на позитивные сдвиги, строители не спешат радоваться. В частности, комплексное развитие территорий, независимо от того, какое именно жилье намерен возвести инвестор, предполагает насыщение будущего квартала социальной инфраструктурной в виде детских садов, школ, поликлиник и т.д. А это дорого и может пагубно отразиться на и без того недешевом жилье.

“В конце прошлого года мы участвовали в совещании прокуратуры Алтайского края , где застройщикам четко дали понять, что новые разрешения по строительству домов будет возможно получить только при их обеспеченности образовательными учреждениями”, – пояснил исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

Более того, пустующие участки требуют обширной сети коммуникаций. Причемттянуть их нужно не к отдельным наделам, а на всю территорию застройки, уверены участники заседания. Из-за высокой стоимости осилить такой объем застройщики не смогут без дополнительной господдержки.

Визуализация проектных решений для КРТ в селе Власиха. Фельдшерско-акушерского пункт Фото: Woodenbuildings.ru

“Например, для подключения к системам централизованного тепловодоснабжения и водоотведения земельных участков, расположенных по адресу Павловский тракт, о чем мы уже говорили, земли ДОМ.РФ площадью 917 гектаров, необходимо порядка 2 млрд рублей только на то, чтобы выполнить сети“, – подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак.

Эксперты уверены: для успешной реализации амбициозных планов нужна совместная с ДОМ.РФ программа действий. По словам председателя правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустина, представители института развития должны приехать в Барнаул, чтобы обсудить их представление освоения свободных территорий.

Кроме того, строители еще раз подчеркнули, что только объединившись с властями на разных уровнях, в открытом диалоге с ними, удастся успешно справиться с такой непростой задачей, как градостроительное развитие Барнаула и его окраин.

Взято отсюда.

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