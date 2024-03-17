Разрабатывается летняя схема дорожного движения в районе развязки на Змеиногорском тракте

На новой транспортной развязке, которую строят на пересечении со Змеиногорским и Южными трактами в Барнауле, работы ведутся в соответствии с графиком.

На двух железобетонных путепроводах завершается монтаж балок пролетного строения – будущей основы проезжей части. Конструкции уже готовы на 80% . Далее строители выполнят омоноличевание балок, сделают гидроизоляцию и уложат дорожную одежду.

На смонтированных двух пролетах металлического путепровода закрепляют соединительные узлы конструкций, ведутся работы по возведению следующего пролета . Всего их будет шесть.

В тоннельной части развязки специалисты делают опалубку для последующего бетонирования боковых стен.

Также сейчас ведется разработка схем организации дорожного движения в летний период для того, чтобы минимизировать неудобства водителям и пешеходам.

«В связи с приближением дачного сезона специалисты прорабатывают оптимальные схемы движения, чтобы максимально избежать заторовых ситуаций , при этом ограничивать проезд на период строительства развязки мы не планируем. За счет правильного распределения транспортных потоков после введения объекта его пропускная способность увеличится до 70 тысяч автомобилей в сутки », – отметил министр транспорта Антон Воронов .

Сегодня на развязке уже выполнены работы по переносу коммуникаций и сетей связи, забетонированы все 94 буронабивных сваи на всех трех путепроводах, возведены тела семи опор металлического путепровода. До конца года будут устроены кольцевая и тоннельная части, на проезжих частях уложат асфальтобетонное покрытие, сделают систему водоотвода, освещение, установят автобусные остановки и шумозащитные заборы. Также предусмотрено устройство тротуаров с освещением и озеленение территории.

Строительство осуществляется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, с тоимость развязки составляет 2,9 млрд рублей . Получить эти средства Алтайский край смог благодаря инициативе Президента Владимира Путина о введении инфраструктурных бюджетных кредитов на создание объектов, важных для развития экономики и социальной сферы.

Взято отсюда.

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