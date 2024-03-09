«Разрешить таранить другие авто». Для проезда скорой помощи

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09 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Депутат Московской областной государственной думы Сергей Колунов предложил разрешить автомобилям скорой помощи сдвигать неправильно припаркованные машины для проезда к месту экстренного вызова. Парламентарий сообщил информацию о своей инициативе в интервью порталу «360» и заявил, что в ближайшее время направит письмо с предложением Министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Пишет Капитал страны.

Согласно словам Колунова, неправильно припаркованные автомобили являются серьезной проблемой. Несмотря на наличие штрафов и эвакуации, такое наказание недостаточно эффективно для владельцев таких машин: они рассчитывают на удачу и не принимают во внимание возможные последствия.

В результате, скорая помощь не может проехать к месту вызова, а врачам приходится идти пешком, что отнимает драгоценные минуты. Колунов подчеркнул, что вопросы жизни и здоровья требуют немедленных действий, и даже небольшая задержка может быть опасной.

Депутат привел пример ситуации в Нижнем Новгороде, когда экипаж скорой помощи направлялся к грудному ребенку, но путь им был перекрыт неправильно припаркованной машиной. Закон запрещает водителям скорых помощей сдвигать автомобили бампером, поэтому водитель был вынужден сигналить, но никто не вышел помочь. Даже после обращения к консьержу и добавления водителя в домовой чат, удалось найти владельца автомобиля. Колунов отметил, что подобных ситуаций существует сотни, если не тысячи.

В своем предложении коллегам депутат предлагает разрешить водителям скорой помощи в случаях, когда нет возможности объехать препятствие или это значительно затруднит проезд, пользуясь автомобилем скорой помощи для передвижения мешающей машиной бампером. Он акцентирует внимание на том, что подобные действия водитель сможет совершать только в экстренных случаях, когда пострадавшему грозит опасность для жизни.

Колунов также отмечает, что необходимо четко прописать, что ни водитель скорой помощи, ни государство, не несут ответственности за возможные повреждения автомобиля в результате сдвига. Кроме того, он рекомендует, чтобы автомобили скорой помощи были оборудованы силовыми бамперами для их защиты от повреждений.

Введение предложенной инициативы позволит облегчить проезд для автомобилей скорой помощи, гарантировать своевременную помощь пострадавшим и сохранение ценных минут, решающих вопросы здоровья и жизни.

Фото: РИА Новости

Автор: glavred

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