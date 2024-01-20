Часто ли вы заглядываете в носик посуды для заваривания чая? А ведь там можно увидеть коричневые разводы и налет

Мы редко задумываемся о том, как обычный заварочный чайник может влиять на наше здоровье, вкус чайного напитка и его пользу. Между тем многие месяцами не моют носик чайника, используют ржавые ситечки для заварки…

Важно, чтобы чай, который вы завариваете и пьете, был и вкусным, и полезным, поэтому выбор заварочного чайника и уход за ним должны быть правильными. «Доктор Питер» поговорил подробнее об этом с патофизиологом Еленой Парецкой.

Елена Парецкая — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, личный сайт

Подарок из Китая

Впервые в Европу заварочные чайники попали в начале XVI века вслед за самим чаем, который пришел к нам из Китая. Изначально посуда эта была небольшой и исключительно глиняной, без окраски.

Позже появились восточные фарфоровые чайнички, очень дорогие и доступные лишь избранным. Сегодня в магазинах в ассортименте есть чайники из фарфора, фаянса, стекла, керамики, пластика и металла. Разные виды заварочных чайников по-своему раскрывают вкус чая.

Идеальный заварочный чайник

Чтобы чай был вкусным и полезным, эксперты выделяют шесть основных признаков идеального заварочного чайника.

Он должен быть пузатым, с максимально округлыми формами;

крышка должна плотно подгоняться и иметь ободок для уплотнения и дырочку для выхода пара;

ручка, носик и горлышко должны быть на одном уровне;

при взгляде сверху чайник должен быть симметричным;

Если взять его в руку, изгиб и толщина ручки должны быть комфортными;

отверстия в носике должны спокойно пропускать воздух, если подуть в них.

Но даже если вы выберете идеальный заварочный чайник, при неправильном уходе он может испортить вкус чая и даже навредить здоровью.

Чайные «сливки»

Коричневый налет внутри чайника и его носика называют чайными «сливками», состоящими из смеси катехинов и кофеина. Они хорошо растворяются в горячей воде, но начинают выпадать в осадок при охлаждении. Чем крепче чай, там больше налета. При оседании «сливок» заварка мутнеет, при долгом стоянии они оседают на стенках и носике чайника, образуя пленку.

— Слабые чаи не дают этого эффекта, зеленый и желтый сорта чая не формируют подобный эффект. Кроме того, цвет этих «сливок» покажет качество напитка. Темно-оранжевый с красноватым оттенком — это высококачественный чай. Тусклый, грязноватый оттенок — низкосортный, — объясняет патофизиолог.

Вредно для здоровья

— Пить чай из чайника и кружек, которые плотно окутаны темным налетом, не стоит, — говорит Елена Парецкая. — В этой пленке активно размножаются грибки и бактерии, они накапливаются и попадают в напиток, а из него — в организм. Это может привести к развитию пищевых токсикоинфекций и инфекций пищеварительного тракта: эшерихиоза, стафилококкового поражения и даже сальмонеллеза.

Опасно и повторное заваривание чая в чайнике, который не отмыт предварительно от ранее образовавшегося налета.

— При контакте горячей воды и компонентов напитка с пленкой чая образуются танины и оксалатные соли, которые могут вредить желудку и работе почек. Поэтому всегда перед завариванием чая нужно тщательно промыть сам чайник и его носик, полностью удалив все следы, — предупреждает врач. — Легко это можно сделать содой, она моментально удаляет чайный налет.

Металлическое ситечко или пресс

Многие заварочные чайники сегодня комплектуются заварочным ситечком из металла или прессом, который отсекает чайные листья от жидкости. Важно, чтобы это были изделия из нержавеющей стали, тогда не будут образовываться вредные оксиды металла, предупреждает эксперт. Но даже после непродолжительного использования ситечко может покрываться рыже-коричневым налетом, который многие принимают за ржавчину.

— В реальности это всё те же «сливки» чая, о которых мы говорили ранее. Хотя возможны и элементы ржавчины, но они связаны не с самой нержавеющей сталью, а с оксидами железа, образующимися в воде. Отмыть ситечко можно при помощи щетки с мыльной водой, затем его нужно сполоснуть проточной горячей водой, — объясняет Елена Парецкая.

Скол на носике — выбрасывайте!

Дефекты заварочника — трещины на крышечке, самом чайнике или носике, сколы эмали, щербинки — могут не мешать использованию посуды по ее назначению, но всё же стоит избавиться от подобного изделия, заменив его новым.

— Во-первых, дефекты изделия могут привести к тому, что при заваривании горячей водой чайник банально лопнет, а вы получите ожоги, — объясняет врач. — Во-вторых, в области дефектов копится патогенная флора — бактерии, плесневые грибки, что может негативно отразиться на здоровье. И, конечно, в подобной посуде будет портиться вкус чайного напитка, это тоже важно.

Что добавить в чай, чтобы похудеть

Не стоит забывать про маленькие хитрости, которые делают чай еще полезнее. Например, про некоторые продукты, которые помогут ускорить процесс похудения. Избавиться от жира на животе, а также в целом помочь организму стать здоровее могут определенные продукты, говорят врачи.

Корица

Корица содержит антиоксиданты, благодаря которым обладает противовоспалительными свойствами и может помочь стабилизировать уровень сахара в крови.

Кроме того, корица — прекрасный вариант специи для тех, кто мечтает снизить вес и похудеть. Всего лишь четверть чайной ложки может в 20 раз улучшить углеводный процесс. Специю также хвалят за ее аромат: он способен немного снижать аппетит. Поэтому добавляйте немного корицы в кофе, пусть это станет вашей полезной привычкой.

Кардамон

Это прекрасный антиоксидант и сжигатель жира. Кардамон способен расщепить и вывести холестерин из организма, а еще повысить иммунитет.

В кардамоне содержатся кальций, фосфор, железо, магний и цинк. Врачи рекомендуют пряность в качестве помощника для восстановления пищеварения, а также для улучшения обмена веществ. Просто раздавите несколько стручков и добавьте в чай или кофе.

Лимон

Мы привыкли добавлять лимон в чай, но мало кто знает, что это еще и прекрасное дополнение к кофе. Так, если пить кофе с лимоном, у человека улучшается пищеварение и разгоняется метаболизм. Этому способствуют и лимон, и кофе, но последний — в большей степени.

Кроме того, в чае, кофе и лимоне много антиоксидантов, помогающих восстановлению клеток и тканей. Витамин С в составе лимона стимулирует выработку коллагена, что важно для сохранения красоты кожи.

Кокосовое масло

Довольно необычный продукт, который мы точно не привыкли добавлять в напитки. А зря, говорят эксперты. Например, существует бронекофе — это привычный нам черный кофе, но с добавлением масла.

За счет приятного аромата и необычного вкуса кокосовое масло сделает кофе только вкуснее. Кроме того, кокос известен своими термогенными (выделяющими тепло) свойствами, которые могут способствовать сжиганию жира.

Взято Источник

21.01.2024