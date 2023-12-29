Развитие магистральной инфраструктуры страны

В России успешно реализуется комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, развиваются крупнейшие проекты в различных сферах экономики. В том числе, Северный морской путь, Европа – Западный Китай, аэропорты в регионах, транспортно-логистические центры. Комплексный план рассчитан до 2024 года, предлагается продлить его на более долгосрочный период, сразу до 2025 года.

Важным направлением, способствующим развитию инфраструктуры, является вовлечение земель в оборот. Председатель Правительства РФ считает необходимым повысить эффективность этого направления, сократить сроки внесения изменений в схемы территориального планирования.

Кроме того, прорабатывается возможность расширения механизма инфраструктурных облигаций на финансирование мероприятий по расселению аварийного и ветхого жилья в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Привлечение внебюджетных инвестиций и льготное финансирование по субсидируемой ставке обеспечит достижение целей по проектам комплексного развития территорий.

Ситуацию комментирует Татьяна Елистратова, доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук.

«Одним из ключевых факторов, определяющих пространственное и социально-экономическое развитие страны, выступает развитие магистральной транспортной инфраструктуры. Особую актуальность этот фактор приобретает для России с ее обширной территорией. Обеспечение связанности экономического пространства страны и всех ее регионов является сегодня важнейшей многоаспектной задачей. Кроме того, расширение магистральной инфраструктуры способствует повышению доступности страны для международных перевозок, укреплению ее экономических, политических и культурных связей с другими государствами», – сказала Татьяна Геннадьевна.

В тексте Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года отмечается, что «в России появились существенные ограничения роста экономики, обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. Сегодняшние объемные и качественные характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не позволяют в полной мере и эффективно решать задачи растущей экономики».

Значимым шагом на пути структурной трансформации российской экономики и повышения качества экономического роста стала реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р.

«План включает 11 федеральных проектов, среди которых: «Европа – Западный Китай», «Морские порты России», «Северный морской путь», «Железнодорожный транспорт и транзит», «Транспортно-логистические центры», «Коммуникации между центрами экономического роста», «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», «Внутренние водные пути», «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» и «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата»», – дополняет Татьяна Геннадьевна.

В уходящем году фокус внимания был смещен в сторону развития коммуникационной инфраструктуры, включая автомобильные и железнодорожные магистрали. Так, по данным Минфина, на реализацию мероприятий комплексного плана в первом квартале 2023 года из федерального бюджета поступило 33,2 млрд руб., бюджетное исполнение составило 20,7%. Лидирующие позиции среди проектов плана заняли строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» и развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна.

Реализация проекта «Безопасные качественные дороги» в первом квартале 2023 года потребовала 57,3 млрд руб. При этом лидером по объему освоенных средств стала «Дорожная сеть», на нее было направлено 29,8 млрд. руб., или 15% от общего объема вложений.

Дополнительные средства в этом году были предусмотрены на развитие сетей и общественного транспорта. Так, на реализацию проекта «Развитие федеральной магистральной сети» дополнительно выделено 38 млрд руб., на «Дорожную сеть» – 29,2 млрд. руб., «Развитие общественного транспорта» – почти 9 млрд руб. бюджетных средств.

«Системный вызов, с которым столкнулась российская экономика, обусловлен усилением факторов глобальной конкуренции, возрастанием роли нематериальных активов, в частности, человеческого капитала, и исчерпанием возможностей экспортно-сырьевого типа развития. С точки зрения формирующихся мировых трендов и возможности использования транзитного потенциала территорий Российской Федерации значение транспортной магистральной инфраструктуры в настоящее время трудно переоценить», – подытожила Татьяна Елистратова, доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук.

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Взято отсюда.

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