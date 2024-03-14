Развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов – эксперт

Старший вице-президент ПСБ Вера Подгузова рассказала о новом тренде

Бизнес. Инвестиции / Фото: freepik

Развитие рынка pre-IPO* с привлечением частного капитала российских инвесторов обеспечит экономический рост регионов, рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Она выступила на финансовом форуме “Просто капитал” в рамках панельной сессии “Новые подходы и механизмы привлечения инвестиций в регионы”.

“Новым трендом для регионального экономического роста может стать активное развитие венчурного рынка. Сегодня мы отмечаем заметный рост количества IPO на Московской бирже и видим большие перспективы развития рынка pre-IPO с привлечением частного капитала российских инвесторов. Импульс этому процессу могут дать налоговые льготы для бизнес-ангелов и применение цифровых финансовых активов. Специально для этого мы создали платформу “Токеон”, которая позволит выпускать ЦФА, фиксируя договоренности инвестора и компании в форме смарт-контракта. Это позволит сдвинуть фокус общественного интереса в сторону акционерного капитала”, – сказала Вера Подгузова.

По ее словам, сейчас основной источник инвестиций в региональное производство – бюджетные средства. Задача банка – помочь предприятиям найти оптимальные варианты финансирования и партнеров для реализации сложноструктурированных проектов с несколькими участниками.

Вера Подгузова отметила, что эффективность механизмов финансирования можно повысить, сместив фокус внимания с кредитования на проектное финансирование в кооперации с институтами развития. Для успешной реализации таких проектов необходим глубокий системный анализ регионального рынка, который позволит банкам принимать риски не на заемщика, а на сам проект. Особенно перспективным направление может стать для представителей сегмента малого и среднего бизнеса как более гибких участников рынка.

Панельная дискуссия состоялась при участии заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, заместителя исполнительного директора – директора по стратегическим партнерствам компании “Иннопрактика” Анастасии Павленко, президента ПАО “Абрау-Дюрсо” Павла Титова, гендиректора Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Марии Ярмальчук, председателя Правления АО “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” Бориса Ярышевского. Участники обсудили поиск альтернативных источников финансирования для развития региональных проектов, факторы, влияющие на привлекательность территорий для инвесторов и портрет потенциального инвестора.

*pre-IPO (“Пре АйПиО”) – покупка акций до выхода компании на биржу

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