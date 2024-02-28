Развод, долги, споры. Как найти хорошего юриста в Барнауле и не разориться?

Некоторые платят юристам сотни тысяч рублей за обещание решить проблему. Но потом вынуждены искать более квалифицированных специалистов

Юристы компании “Доверие” / Фото предоставлено организацией

Когда жительница Барнаула М. брала кредиты для жениха, она и предположить не могла, что скоро останется без будущего мужа, но с большим долгом. Жительница Барнаула Е. тоже рискует получить чужой долг: при разводе с мужем женщина узнала, что все совместно нажитое имущество супруг тайком переписал на постороннего человека, а вот своими кредитами, взятыми опять же в браке, готов поделиться. Долг у фермера Н. другого рода – с ним не рассчитался партнер, прикрываясь некорректно составленным договором. Все три истории – реальные. Они произошли (и происходят постоянно) в Алтайском крае. Выбраться из сложной ситуации им помогают юристы барнаульской юридической компании “Доверие”. Рассказываем, почему так важно вовремя обратиться к специалисту. И как найти того, кто реально поможет, а не будет тянуть с клиента деньги за “информационные услуги”.

1

Как найти хорошего юриста?

В Барнауле десятки юридических компаний, юристов-одиночек еще больше. И многие действительно помогают людям и организациям отстаивать свои законные права. Но есть и те, кто обещает помочь, но, получив гонорар, а иногда он измеряется десятками и даже сотнями тысяч рублей, разными способами уходят от процессуальных действий в интересах гражданина. Либо якобы оказывают услуги, берут за них все больше и больше, но никакого реального результата не показывают. Есть и вовсе откровенные мошенники.

Чтобы не наткнуться на недобросовестных юристов, нужно убедиться, что компания:

Официально зарегистрирована. То есть подотчетна контролирующим органам. Публичная. Не стесняется показать свое лицо, ведет соцсети, сайт и т.п. Работает по официальному договору. Там должны быть четко прописаны все услуги, которые окажет компания. Берет оплату не в конверте, а через кассу. И вы можете получить документ об оплате (чек, квитанцию, расписку). Закрепляет за клиентом юриста. Он, как правило, специализируется именно в той области, которая нужна для разрешения проблемы. Честна перед клиентами. Вам должны сразу сказать, есть ли хоть какой-то реальный шанс на успех. И уже сам человек принимает решение – рисковать или нет. Дает гарантии. Если компания взялась за ваш вопрос, то должна давать гарантии. Юридическая помощь – это услуга, и по закону о защите прав потребителей клиент может взыскать свои расходы, если компания не выполнила взятые на себя обязательства. Не навязывает услуги. Решение всегда остается за клиентом. Если кто-то слишком активно и подозрительно склоняет вас к чему-то, обещает “золотые годы” – стоит задуматься. Как и по поводу слишком низких расценок за сложное дело. Соблюдает конфиденциальность и исключает конфликт интересов. Компания должна гарантировать, что всю конфиденциальную информацию использует только в интересах клиента. А также, что не будет работать с вашим “противником”, что бы тот ни предложил. Все добросовестные организации дорожат своей репутацией. Доводит дело до логического завершения. Компанию, в которой работают опытные и грамотные юристы, не должны пугать трудности. В безвыходных на первый взгляд ситуациях всегда найдется решение.

Именно этими принципами руководствуются специалисты “Доверия”. Юристы компании успешно провели тысячи дел в Барнауле, а также других городах (компания работает и дистанционно).

“Законодательство – сложная, многогранная система. Поэтому так важно вовремя обращаться к юристам. И желательно сразу хорошим. У нас есть клиенты, с которых недобросовестные компании буквально тянули деньги, но ничем так и не помогли. Для нас помощь людям – это не юридический бизнес. Это повод доказать, что если норма права существует, то она должна работать. Мы руководствуемся не только буквой закона, но и человеческими принципами”, – прокомментировал директор компании “Доверие” Станислав Учанин.

2

С какими проблемами можно обратиться в “Доверие”?

В юридической компании “Доверие” решают такие вопросы, как:

защита прав потребителей;

споры с застройщиком;

гражданские и семейные споры;

наследственные споры;

освобождение от долговых обязательств (исполнительное производство, банкротные дела);

представление интересов аграрных компаний, КФХ и ИП;

сделки с недвижимостью;

подготовка процессуальных документов.

Юридическим лицам помогают в арбитражных спорах, в решении вопросов банкротства и ликвидации, спорах по договору оказания услуг и обжаловании решений суда.

Первичная консультация юриста в “Доверии” бесплатная. Вам сразу скажут, реально ли помочь, какова вероятность положительного исхода. И только после этого заключают договор. А главное – оплату берут только за фактически совершенные действия. В некоторых случаях даже по результату.

Специалисты также предлагают ведение документооборота под ключ. В этом случае клиента полностью освобождают от рутинных операций, в том числе от посещения всевозможных инстанций.

3

А что там с реальными историями? Эти людям помогли?

В случае с жительницей М. история разрешилась благополучно.

“Недавно помогли девушке, которая набрала много кредитов, чтобы отдать деньги своему парню. Она любила, верила, он – обманывал, тянул деньги. А потом вообще пропал и оставил ей долг. Платить в одиночку она не смогла. Таких историй тысячи. Не тяните, обращайтесь к опытным юристам за помощью”, – рассказали в “Доверии”.

Еще одна история с благополучным исходом: женщина в возрасте взяла потребительский кредит для приобретения дорогостоящего товара – массажной накидки. Ее, что называется, “обработали”. Только придя домой женщина поняла, что это бессмысленная покупка, а впереди еще платежи по кредиту с пенсии в 13 тысяч рублей. Юристы “Доверия” помогли вернуть товар через суд продавцу и получить обратно деньги.

В “Доверии” неоднократно решали подобные вопросы. Конечно, все зависит от ситуации. Как один из вариантов, законно списать долги с физических лиц можно в соответствии с федеральным законом. Процедура позволяет признать неспособность гражданина погасить в полном объеме долги перед кредиторами и вносить обязательные платежи. Для многих это единственный легальный шанс выбраться из долговой ямы. Процедура проходит через суд. Есть также и другие варианты решения долговых проблем.

Вышеупомянутое дело о разводе еще в работе. Клиент – супруга, которая узнала, что муж перевел имущество на внебрачного сына. И при этом перед разводом набрал кредитов (совместно нажитое имущество делится пополам, даже долговые обязательства).

“Здесь у нас есть общая рекомендация для всех – брачный договор. Он обеспечит спокойствие супругов на долгие годы”, – подчеркнули в компании.

История о фермере тоже типичная. Небольшая аграрная компания. Своего юриста нет. Заключили договор на продажу зерна с контрагентом. Работают через постоплату, а оплаты не случилось. Партнер воспользовался лазейками в договоре и тянет.

“Подобных ситуаций много. Посредники берут зерно, продают, с оплатой затягивают. В суде реально доказать свою правоту и вернуть деньги. Но это время, а деньги аграриям нужны здесь и сейчас. Так что лучше сразу грамотно, с юристом составить договор. Особенно при работе с экспортом”, – подчеркивает Станислав Учанин.

Кстати, все три кейса – самые востребованные услуги в “Доверии”. Если у вас возникла подобная ситуация – не тяните, обращайтесь к юристам компании.

Юридическая компания “Доверие” Адрес: Барнаул, Советская, 22​, 1 этаж Тел.: +7-919-571-95-00 Сайт “ВКонтакте” “Одноклассники” Ютуб-канал

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