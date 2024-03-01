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РБК: ФСБ ведет доследственную проверку банка Qiwi

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По информации издания, один из поводов — рост числа телефонных и IT-мошенничеств, которые проводились с территории Украины

РБК: ФСБ ведет доследственную проверку банка Qiwi

Сайт QIWI Банка / Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Федеральная служба безопасности начала на прошлой неделе доследственную проверку банка Qiwi на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, один из поводов – рост числа и IT-мошенничеств, которые проводились с территории Украины. Проверкой занято управление “К” по заявлению Сбербанка.

Один из сооснователей банка Сергей Солонин не стал давать комментариев. Издание направило запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Напомним, 21 февраля Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка, который по величине активов занимал 89-е место в российской банковской системе.

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