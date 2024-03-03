Реабилитолог объяснил, почему надо каждый день есть грецкие орехи

Как утверждает врач, в грецком орехе содержится много жирных кислот, и в то же время он помогает снижать холестерин.

По словам врача-реабилитолога, ректора Института традиционных систем оздоровления Сергея Агапкина, грецкий орех входит в число продуктов, которые способствуют уменьшению вредных жиров в крови. В том числе «плохого» холестерина, который провоцирует развитие атеросклероза, пишет Медикфорум.

Грецкие орехи делает полезными высокое содержание ненасыщенных жирных кислот. Вдобавок они богаты клетчаткой, которая предотвращает всасывание некоторого количества холестерина в кровь.

«Будучи жирными, грецкие орехи не повышают холестерин, а способствуют снижению его уровня», — уверен Сергей Агапкин.

По словам врача, ежедневно полезно съедать горсть орехов, это примерно 30–40 граммов.

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Взято отсюда.

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