Реализация мер господдержки российского агропромышленного комплекса в Алтайском крае

Президент Российской Федерации Владимир Путин не раз отмечал, что российский агропромышленный комплекс набрал высокие, опережающие темпы и укрепляет свои позиции. Очень важно сохранить динамику, уверенность наших аграриев в стабильной работе и устойчивость кооперационных связей.

Для дальнейшего повышения эффективности отрасли Правительство реализует меры государственной помощи. Среди них – субсидии для фермерских хозяйств. В прошлом году на эти цели в рамках федерального проекта направили более 6 млрд рублей. В 2024 году работа по дальнейшему развитию отечественного агропромышленного комплекса будет продолжена – на поддержку аграриев из бюджета будет выделено около 8 млрд рублей.

Ситуацию комментирует Татьяна Валецкая , доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии, кандидат экономических наук.

В Алтайском крае с 2008 года активно поддерживают сельскохозяйственных товаропроизводителей путем предоставления бюджетных субсидий в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В рамках региональной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» поддержку оказывают в целях создания конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции, а также обеспечения продовольственной безопасности региона.

Бюджетные субсидии выделяются как в рамках стимулирования приоритетных отраслей региона, так и на компенсацию затрат по производству сельскохозяйственной продукции в целях поддержки их доходности. Большую часть составляют компенсационные выплаты, в связи с тем, что Алтайский край является зоной рискованного земледелия и результативность сельхозтоваропроизводителей сильно зависит от природно-климатических условий.

В 2024 году все направления государственной поддержки будут сохранены, однако по некоторым из них планируется увеличение выплат: это касается мясного скотоводства, племенного животноводства и других отраслей сельского хозяйства.

Татьяна Валецкая Доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии, кандидат экономических наук

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