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Реализуемый в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю проект «Поддержка» выиграл президентский грант

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Реализуемый в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю проект «Поддержка» выиграл президентский грант

На конкурс Фонда президентских грантов было подано 22 тысячи заявок. Победителями конкурса признано 1,5 тысячи общественно значимых проекта. Среди поддержанных президентским грантом по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» значится проект «Поддержка», который с 2020 года успешно реализует в исправительных учреждениях Алтайского края общественная организация «Здоровая нация».

Целью данного проекта является снижение рецидива среди осужденных, готовящихся к освобождению и освобождающихся из мест отбывания наказания. Поэтапная работа с осужденными включает в себя занятия в рамках «Школы подготовки осужденных к освобождению», предоставление в день выхода на свободу нуждающимся одежды и обуви гражданского образца, а также сопровождение после освобождения – помощь в трудоустройстве, восстановлении документов, обеспечении места проживания, в том числе в адаптационных квартирах.

Кроме четырех исправительных колоний и двух лечебно-исправительных учреждений УИС Алтайского края в проект включены УФИЦ №1 ЛИУ-1 и УФИЦ ЛИУ-8. Также уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Алтайскому краю заключила соглашение с АРОО «Здоровая нация» о сотрудничестве и взаимодействии во всех видах пробации (пенитенциарной, постпенитенциарной и ресоциализации).

Проект «Поддержка» неоднократно становился победителем конкурсов Фонда президентских грантов и выигрывал гранты Губернатора Алтайского края. По запросу некоммерческих организаций, занимающихся проблемами социальной реабилитации осужденных в других регионах, было проведено обучение по проекту общественников из г. Санкт-Петербург, Томской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской областей и Красноярского края.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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