Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ребенок и взрослые пострадали в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Автомобиль, в котором находились четыре человека, выехал на полосу встречного движения

Ребенок и взрослые пострадали в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

Кадр из видео “Инцидент Барнаул”

В Алтайском крае вечером 2 января в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло в Калманском районе на 47-м километре автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан.

“Водитель 1965 года рождения на автомобиле Nissan AD, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Алейска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной Chevrolet Lanos под управлением водителя 1993 года рождения”, – рассказали в ведомстве.

В результате травмы различной степени тяжести получили оба водителя и три пассажира автомобиля Nissan: мужчина 1995 года рождения, женщина 1975 года рождения и ребенок 2011 года рождения.

новости Локтевский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Образование

Первый малыш в 2024 году на Алтае решил появиться прямо за праздничным столом

03.01.2024

 Образование

Спустя год задержали обвиняемую в крупном мошенничестве экс-руководителя Жилфонда в Барнауле

03.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» ведет посыпку противогололедными средствами дорог и тротуаров города

03.01.2024

 Новости Алтай

С первого взгляда и на всю жизнь: 60 лет совместной жизни отметили супруги Деевы

03.01.2024

 Новости Алтай

Завершился 678-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

03.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле народные дружинники следят за порядком на новогодних городках

03.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае построили уникальный «Снежный городок»

03.01.2024

 Новости Алтай

В Алейском районе был реконструирован мост за 54,4 млн рублей

03.01.2024

 Новости Алтай

Доноры хорошего настроения

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix