реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Ребенок играл в телефон: в Бийске произошел пожар в девятиэтажке

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Ребенок играл в телефон: в Бийске произошел пожар в девятиэтажке

Пожар в Бийске Фото: Инцидент Бийск

Оказалось, что ребенок играл в телефон, который стоял на зарядке. В какой-то момент удлинитель вспыхнул и произошел пожар

19 марта в Бийске на улице Советской произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба главка МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Когда на место прибыли пожарные, на кухне горели домашние вещи.

Площадь возгорания составила около трех “квадратов”. Из горящей квартиры самостоятельно вышли три человека, в том числе ребенок. Однако в одной из комнат осталась пожилая женщина. Еще двое человек на втором этаже из-за задымления в подъезде боялись покинуть помещение и ждали пожарных.

Прибывшие на место спасатели по лестничным маршам эвакуировали жильцов со второго этажа. Пожилую женщину спасли с помощью спасательной маски. Ее доставили в больницу в состоянии легкой степени тяжести отравления продуктами горения.

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования: ребёнок, играл в телефон на зарядке, после чего вспыхнул удлинитель.

На месте пожара работало три единицы техники, девять человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ночью сгорела шашлычная. Пожар произошел в здании ​на Северном Власихинском проезде, 49.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В постпредстве назвали злоупотреблением недопуск России на сессию ФАО в Молдавии

В постпредстве назвали злоупотреблением недопуск России на сессию ФАО в Молдавии

Молдавия злоупотребляет статусом стороны, принимающей мероприятия по линии ООН. Так пресс-секретарь…

В МИД России усомнились в эффективности помощи Японии украинским беженцам

В МИД России усомнились в эффективности помощи Японии украинским беженцам

Исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий…

«Абзац»: актер Кологривый укусил за ногу официантку в ресторане Новосибирска

«Абзац»: актер Кологривый укусил за ногу официантку в ресторане Новосибирска

Актер Никита Кологривый укусил за ногу официантку в одном из ресторанов Новосибирска. Об…

Спецназовцы добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри

Спецназовцы добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри

Бойцы спецназа Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в условиях боя…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp