Пожар в Бийске Фото: Инцидент Бийск

Оказалось, что ребенок играл в телефон, который стоял на зарядке. В какой-то момент удлинитель вспыхнул и произошел пожар

19 марта в Бийске на улице Советской произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба главка МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Когда на место прибыли пожарные, на кухне горели домашние вещи.

Площадь возгорания составила около трех “квадратов”. Из горящей квартиры самостоятельно вышли три человека, в том числе ребенок. Однако в одной из комнат осталась пожилая женщина. Еще двое человек на втором этаже из-за задымления в подъезде боялись покинуть помещение и ждали пожарных.

Прибывшие на место спасатели по лестничным маршам эвакуировали жильцов со второго этажа. Пожилую женщину спасли с помощью спасательной маски. Ее доставили в больницу в состоянии легкой степени тяжести отравления продуктами горения.

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования: ребёнок, играл в телефон на зарядке, после чего вспыхнул удлинитель.

На месте пожара работало три единицы техники, девять человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ночью сгорела шашлычная. Пожар произошел в здании ​на Северном Власихинском проезде, 49.

Взято отсюда