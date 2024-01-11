И какие права есть у детей

Можно ли кормить малыша смесью, стоит ли отдавать в детский сад, водить ли в музыкальную школу, с какого возраста ребенок должен мыть посуду — все эти и еще миллион вопросов способны вызвать ожесточенные споры как между родителями, так и между тысячами пользователей интернета. На днях соцсети взволновал вопрос «можно ли бросать младенца в снег» — поводом стало видео, на котором блогер-миллионник и криптобизнесмен Сергей Косенко бросает своего двухмесячного сына в сугроб. В основном пользователи сошлись на том, что все-таки нельзя, но точку в этом вопросе теперь предстоит поставить следователям — председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Косенко уголовное дело «по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка».

Когда по делу будет вынесено окончательное решение — мы вам о нем обязательно расскажем. А пока напомним, что на многие вопросы воспитания, которые могут казаться спорными, на самом деле есть четкие ответы, которые содержатся в законах. Хорошо ли вы их знаете? Вот сейчас и проверим.

Этот тест не оценивает действия родителей с этической или моральной точки зрения. Здесь мы не даем советов и руководствуемся только действующим Семейным кодексом Российской Федерации. Все ситуации выдуманы автором и намеренно усреднены.

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11.01.2024