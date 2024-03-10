Разбирательство дошло до Верховного суда

10 марта 2024, 10:00137Написать комментарий

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.

В суд нередко попадают дела, так или иначе связанные с детьми: то родители разбираются, с кем останется ребенок после развода, то папа пытается заступиться за дочку на детской площадке и перебарщивает. В сегодняшней истории из Верховного суда причиной конфликта стала детская забава. А точнее, ее последствия.

Имена участников судебного процесса изменены.

События этого долгого разбирательства начались в августе 2022 года: в Свердловской области у женщины, назовем ее Мария Михайлова, сгорела машина. Через пару дней пожарные выдали ей заключение — оказалось, что машину подожгли. Мария обратилась в полицию, в полиции запросили видео с камер и по камерам выяснили, что перед пожаром возле машины играл ребенок, а больше никого вокруг не было.

Шестилетнего мальчика, назовем его Саша, вместе с родителями вызвали в полицию. Он рассказал, что во время прогулки с папой он нашел зажигалку и, убежав от отца, спрятался за автомобилем. Саша играл с зажигалкой и начал поджигать бампер, после чего автомобиль загорелся. Ребенок испугался и убежал на площадку, рассказать о своем поступке родителям сразу он побоялся. Уголовное дело не завели — мальчик совсем маленький, возраст уголовной ответственности наступает значительно позже. Тогда владелица машины подала в суд на его родителей.

Мария Михайлова хотела, чтобы родители, назовем их Ангелина и Илья Барсуковы, компенсировали ей расходы — экспертиза оценила стоимость восстановительного ремонта ее Opel P-J Astra в 489 700 рублей. Плюс судебные расходы. Суд ее иск удовлетворил, а расходы поделил пополам между родителями, поскольку каждый из них несет равную ответственность за ребенка — и неважно, что в тот момент рядом был только один из родителей.

Родители считали, что их вины в пожаре нет, и попытались обжаловать решение, но апелляционная инстанция тоже встала на сторону Михайловой. И следующий этап, кассация, тоже не помог. Тогда Барсуковы обратились в Верховный суд.

Итог этой истории

Верховный суд изучил дело и постановления нижестоящих инстанций. Судья напомнил, что родители отвечают за проступки, совершенные их ребенком, только в том случае, если имело место их собственное виновное поведение — не следили за ребенком или безответственно относились к его воспитанию. Это следует из постановления Пленума ВС РФ от 26 января 2010 года.

— Данные обстоятельства подлежали установлению судом с учетом всех условий, относящихся к причинению вреда, — говорится в определении Верховного суда. — Между тем в решении отсутствуют выводы суда о том, что ответчики <…> не осуществляли должного надзора за малолетним сыном либо безответственно относились к его воспитанию.

Суд также не проверил обстоятельства возгорания — пожарно-техническая экспертиза не проверяла возможность поджога малолетним ребенком бампера автомобиля карманной зажигалкой. По сути, решение суда основано только на объяснениях маленького мальчика.

Верховный суд отменил все решения по этому делу и отправил его на новое рассмотрение в первую инстанцию.

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10.03.2024