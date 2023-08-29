Ребенок погиб при обстреле поселка со стороны ВСУ в Брянской области

Пострадали по меньшей мере пятеро жителей, в том числе несовершеннолетние

Фото: unsplash.com

Ребенок погиб в результате обстрела российского поселка Климово из РСЗО со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, пострадали по меньшей мере пятеро жителей, в том числе несовершеннолетние. Есть погибшие, однако их число не уточняется. Повреждены здания школы, ряд административных зданий, есть разрушения жилых домов. В поселке нарушено энергоснабжение.

“Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь”, — заявил Богомаз.

Напомним, что приграничные с Украиной регионы России регулярно подвергаются обстрелам. Чаще всего ВСУ обстреливают приграничные села Белгородской и Брянской области.

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