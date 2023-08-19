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Ребенок попал в больницу в результате аварии в Барнауле

редактор01 mins

Подростка сбил водитель иномарке

Фото: pxhere.com

Подростка сбили на дороге в Барнауле. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Авария произошла в 16:30 на ул. Свердлова, в районе дома 84. Водитель 1978 г.р. за рулем автомобиля “Ниссан Цедрик” сбил ребенка 2011 года рождения, когда он переходил дорогу.

В результате аварии подростка госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что возле “Ленты” на Власихинской сбили девушку. 

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