Ребёнок ударил ровесника молотком по голове в Барнауле

Семиклассник из 24-й школы на перемене сидел в телефоне, когда ему по затылку прилетел удар молотком. На месте парнишке оказали первую помощь и вызвали полицию.

В присутствии родителей, педагогов, педагога-психолога и очевидцев в кабинете директора школы было проведено расследование ситуации, возникшей между детьми. Выяснилось, что взаимной неприязни у подростков не было.

Нападавший ребёнок рассказал, что принес молоток из дома и готов был ударить любого, кто попадётся под руку. Изначально инструмент ему понадобился, чтобы позабивать гвозди в подошву ботинок. По данным комитета по образованию города, школьник не состоит на профилактических учётах.

“Пострадавшему мальчику оказана первичная медицинская помощь в школе, в сопровождении родителей он прошёл обследование в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Диагноз – ушиб мягких тканей“, – сообщили в комитете по образованию.

Состояние школьника, получившего удар, удовлетворительное. Госпитализация не требуется.

Взято отсюда.

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