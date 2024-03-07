Ребёнок ударил ровесника молотком по голове в Барнауле

Семиклассник из 24-й школы на перемене сидел в телефоне, когда ему по затылку прилетел удар молотком. На месте парнишке оказали первую помощь и вызвали полицию.
В присутствии родителей, педагогов, педагога-психолога и очевидцев в кабинете директора школы было проведено расследование ситуации, возникшей между детьми. Выяснилось, что взаимной неприязни у подростков не было.
Нападавший ребёнок рассказал, что принес молоток из дома и готов был ударить любого, кто попадётся под руку. Изначально инструмент ему понадобился, чтобы позабивать гвозди в подошву ботинок. По данным комитета по образованию города, школьник не состоит на профилактических учётах.
“Пострадавшему мальчику оказана первичная медицинская помощь в школе, в сопровождении родителей он прошёл обследование в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Диагноз – ушиб мягких тканей“, – сообщили в комитете по образованию.
Состояние школьника, получившего удар, удовлетворительное. Госпитализация не требуется.
Взято отсюда.
свежие новости алтай , новости республики алтай сегодня свежие ,