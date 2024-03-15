Рецепт идеальных блинов. Сибиряки последнюю неделю чаще посещают кулинарные сайты

Об этом говорят данные анализа обезличенного трафика клиентов МегаФона
Блины. Масленица / Фото: freepik.com
В период масленичной недели в Сибири вырос интерес к кулинарным сайтам. За последние семь дней трафик на таких ресурсах увеличился на 19%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенною статистику использования мобильного трафика на популярных сайтах с рецептами.
Самым популярным кулинарным сайтом в Сибири остается Eda.ru*. Его трафик вырос на 11%. На этом ресурсе пользователи потратили более трети объема данных. На втором месте – RussianFood* с ростом трафика на 25% за год. Замыкает тройку лидеров сайт 1000.menu*, где абоненты потратили в три раза больше гигабайт по сравнению с прошлым годом в Масленицу.
Вот как выглядит рейтинг самых увлеченных поиском идеального рецепта блинов сибиряков:
- Красноярский край (23% от общего объема данных);
- Кемеровская область (18%);
- Алтайский край, жители которого в прошлом году занимали второе место (17%);
- Новосибирская область (15%);
- Омская область (10%);
- Томская область (9%);
- Хакасия (5%);
- Тыва (2%);
- Республика Алтай (1%).
В преддверии Масленицы рост интернет-активности пользователей зафиксировали не только на кулинарных сайтах, но и на продуктовых интернет-площадках.
Так, по данным МегаФона, трафик на сайтах с рецептами увеличился на 31%, а на платформах доставки продуктов – на 9%.
В топе наиболее популярных площадок по объему израсходованных гигабайт – “Самокат”, “Лента” и Metro*.
Напомним, ранее МегаФон совместно со Start* проанализировал спрос на онлайн-кинотеатры в стране.
Тогда специалисты зафиксировали рост популярности платформ почти на четверть по сравнению с предыдущим годом. Тренд был связан с увеличением количества выпущенных премьер. Так объем трафика на видеоплатформах Start и Wink*в декабре 2023 года увеличился на 64%.
*Eda.ru (“Еда.ру”); RussianFood (“РашнФуд”); 1000.menu (“1000.меню”); Metro (“Метро”); Start (“Старт”); Wink(“Винк”).
новости горняк
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