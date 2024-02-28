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“Речь может идти о миллионах”: сестры Шукшины снова делят наследие отца

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"Речь может идти о миллионах": сестры Шукшины снова делят наследие отца

Дочь Василия Шукшина Ольга подала иск к сестре Марии об исключительных правах на произведения отца

Дочь писателя, режиссера и актера Василия Шукшина Ольга подала иск в Таганский районный суд Москвы к сестре Марии об исключительных правах на произведения отца. Первое заседание по иску назначено на 4 марта, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на информацию пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

В сообщении пресс-службы говорится, что истица требует признать недействительным договор об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Шукшина, заключенный между Марией Шукшиной и ее матерью Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Изначально, после смерти Василия Шукшина исключительное право на все его творения были поделено между наследниками в таких долях: по 2/10 получили Лидия Николаевна и Екатерина, по 3/10 – сестры Ольга и Мария. Но в какой-то момент у Марии оказалась бОльшая доля, поскольку произошло отчуждение — Лидия Федосеева-Шукшина передала свои 2/10 Марии Шукшиной. По мнению Ольги, это нарушает ее права и права других наследников, пишет “Московский комсомолец”.

“Речь может идти о миллионах, это раз. А два – Ольгу можно понять и по-человечески. Дело в том, что Лидия подарила Маше свою долю без чьего-либо ведома и это не понравилось старшей. Кроме того, Бог знает сколько Маша уже не общается с мамой, а Ольга постоянно рядом”, — рассказал знакомый семьи. 

Василий Шукшин — писатель, режиссер, сценарист и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1969), лауреат Ленинской премии (1976 — посмертно), Государственной премии СССР (1971) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1967). Режиссер, сценарист и исполнитель главных ролей в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная». Режиссер и сценарист кинокартин «Странные люди» и «Живет такой парень».

Василий Шукшин умер в 1974 году. Обе его дочери стали актрисами. Мария Шукшина получила звание заслуженной артистки России в 2008 году.

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