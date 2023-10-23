Редкий, но важный шаг. Глава Таджикской диаспоры в Самаре принес извинения

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Глава таджикской диаспоры Самары извинился перед русскими за бесчинства детей мигрантов. Пишет Царьград.

Финал безобразной истории о беспределе детей мигрантов в Самаре подошёл к логическому завершению. Юных извергов, которые издевались над русскими подростками, ждут аресты и депортации. Выяснилось, что в избиении русских детей, некоторым из которых едва исполнилось 11 лет, виновны родные братья из Таджикистана, которые терроризировали своих сверстников на протяжении долгого времени.

Задержаны молодые “иностранные специалисты”, записавшие видеообращение к губернатору Самарской области, в котором назвали его никем. После инцидента с избиением более слабых детей, мигранты почувствовали себя безнаказанными, но их быстро спустили на землю сотрудники контролирующих органов. Старшего из братьев уже арестовали, младший временно помещён в центр временного содержания: в ближайшее время его выдворят из России.

Ранее главой таджикской диаспоры Самары Сунатуло Назриевым было сделано заявление, что малолетние беспредельщики являются цыганами, а не таджиками. Однако позднее он принёс извинения в видеообращении за действия своих соотечественников.

Хотя финал истории и оказался справедливым, тот факт, что в России происходит подобное, удручает. Случай в Самаре – только один из единиц, получивших огласку.

ФОТО: © VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк