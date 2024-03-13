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Редкую пролетную птицу пуночку заметили на Алтае

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Впервые пуночку в Алтайском заповеднике заметили больше 50 лет назад. В этом году с наступлением весны маленькая птица показалась в окрестностях заповедного села Яйлю

На территории Алтайского биосферного заповедника заметили редкую для этих мест пролетную птицу пуночку. Она посетила окрестности Телецкого озера в начале марта этого года, сообщается в группе заповедника в соцсети “ВКонтакте”.

Пуночку также называют снежным подорожником или арктическим воробьем. Ее распространение неравномерное, и заметить пуночку зимой можно на юге лесной зоны, в лесостепи и степи.

Зимой клюв этих маленьких птиц становится оранжево-желтым, а питание с насекомых меняется на семена и зерна. В оперении пуночки, особенно в брачный период, преобладает белый цвет.

Ранее сообщалось, что в объектив сотрудников Алтайского заповедника попала рысь в период гона.

Взято отсюда

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