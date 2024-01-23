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Регина Тодоренко показала подтянутую фигуру в бикини на Мальдивах

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Экс-телеведущая “Орла и решки” отправилась в путешествие вместе с супругом и двумя сыновьями. Блогер отметила, что осталась очень довольна отпуском

33-летняя ведущая и блогер Регина Тодоренко поделилась фото с отдыха на Мальдивах. Снимки она выложила на своей странице в Instagram*.

“Порция любви. Пусть каждый любит так же сильно, как мы!” – написала она.

Блогер показала фигуру в черном слитом купальнике, а также в белом раздельном. На втором фото она позирует рядом с мужем Владом Топаловым и маленькими сыновьями – Михаилом и Мирославом, которые пытались что-то соорудить из песка.

Тодоренко также назвала этот отпуск самым душевным в своей жизни и подчеркнула, что за время отдыха почти не прикасалась к телефону, хотя обычно работает почти всегда.

Ранее пляжное фото в бикини с отдыха на Мальдивах показала певица Полина Гагарина. Артистка рассказала, что “наслаждается фантастической красотой острова”, а также анонсировала новую песню и клип.

*instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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