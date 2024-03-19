Ее ИП сможет заниматься шоу-бизнесом и торговлей
Регина Тодоренко / телеграм-канал “Регина Путешественница”
Блогер и телеведущая Регина Тодоренко получила российское гражданство. Об этом сообщает Shot.
Тодоренко является уроженкой Одессы. Гражданство она смогла получить, потому что непрерывно живет в России и находится в браке с россиянином Владом Топаловым. Напомним, что пара сыграла свадьбу в 2018 году.
Накануне Тодоренко внесла изменения в ФНС, чтобы теперь работать и платить налоги в России. Ее ИП сможет заниматься шоу-бизнесом и торговлей.
новости горняк
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