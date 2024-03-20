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Региональные предприятия проведут турнир специальностей для студентов вузов СФО

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Региональные предприятия проведут турнир специальностей для студентов вузов СФО

23 марта в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова пройдет научный конкурс «Турнир специальностей», в котором кроме студентов АлтГТУ, Бийского технологического института и Рубцовского индустриального института примут участие команды НГТУ НЭТИ и Кузбасского государственного технического университета.

Студентам предстоит справиться с практическими задачами, которые для них составляли производственники. Конкурс пройдет по направлениям: «химия», «машиностроение», «строительство» и «энергетика».

Так, среди заданий – проектирование приборов из материалов повышенной износостойкости. Задания, связанные с увеличением работоспособности машин сельскохозяйственного назначения, предотвращением воспламенения при работе с легковоспламеняющимися веществами, увеличением энергоэффективности предприятий и т.д.

Оценивать команды будут представители компании «Тонар», научно-исследовательского института технологии машиностроения, компания Нортек , ООО «БКЖБИ № 1 им В.И. Мудрика», Барнаульского завода РТИ, завода АТИ и завода «Ротор».

Также конкурс поддерживает Алтайское реготделение СоюзМашРоссии.

Конкурс проводится для получения практического опыта студентами, а также установления связей с работодателями для дальнейшего трудоустройства талантливых студентов инженерно-технического профиля.

Конкурс пройдет с 10 часов в корпусе «В» (ул. Димитрова, 75).

Взято отсюда.

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