Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Региональный маткапитал разрешили тратить на подключение света и воды

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Подать заявление можно через «Госуслуги»

Региональный маткапитал разрешили тратить на подключение света и воды

В этом году алтайские родители могут направлять региональный маткапитал на подключение жилья к тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, пишут на официальном сайте правительства региона. Подать заявление на использование краевого маткапитала можно через «Госуслуги». Потратить разрешают часть суммы капитала или все деньги. За расходы нужно будет отчитаться с помощью чеков за покупку оборудования и оказанные услуг. Размер регионального маткапитала в этом году составляет почти 84 тысячи рублей.

Кроме того, потратить краевой маткапитал можно на следующие направления:

  • улучшение жилищных условий: приобретение или строительство жилого помещения;
  • получение образования ребенком (детьми) (оплата платных образовательных услуг, проживания в общежитии, за присмотр и уход за ребенком в детском саду);
  • приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг;
  • газификация жилого помещения с использованием природного газа;
  • денежная выплата из средств материнского (семейного) капитала в Алтайском крае.

Взято Источник
09.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» ведет очистку дорог и тротуаров от снега

09.01.2024

 Новости Алтай

«Сало нажрала, а мы таскать должны». Жительница Барнаула пожаловалась на жестокое обращение с ее мамой в больнице

09.01.2024

 Новости Алтай

На Телецком озере появились ледяные скульптуры природного происхождения. Смотрим фото

09.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле отключили несколько светофоров: их сломал ветер

09.01.2024

 Новости Алтай

Слетел в кювет, но не упал. На алтайской трассе сошел с пути рейсовый автобус (фото)

09.01.2024

 Новости Алтай

Новый год — новые тарифы. В Барнауле растут цены на холодную воду и водоотведение

09.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за температурных качель и сильного ветра

09.01.2024

 Новости Алтай

Региональный маткапитал разрешили тратить на подключение света и воды

09.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском селе подросток отравился угарным газом и умер. Возбуждено уголовное дело

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix