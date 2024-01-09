Региональный маткапитал разрешили тратить на подключение света и воды

Подать заявление можно через «Госуслуги»

В этом году алтайские родители могут направлять региональный маткапитал на подключение жилья к тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, пишут на официальном сайте правительства региона. Подать заявление на использование краевого маткапитала можно через «Госуслуги». Потратить разрешают часть суммы капитала или все деньги. За расходы нужно будет отчитаться с помощью чеков за покупку оборудования и оказанные услуг. Размер регионального маткапитала в этом году составляет почти 84 тысячи рублей.

Кроме того, потратить краевой маткапитал можно на следующие направления:

улучшение жилищных условий: приобретение или строительство жилого помещения;

получение образования ребенком (детьми) (оплата платных образовательных услуг, проживания в общежитии, за присмотр и уход за ребенком в детском саду);

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг;

газификация жилого помещения с использованием природного газа;

денежная выплата из средств материнского (семейного) капитала в Алтайском крае.

Взято Источник

09.01.2024