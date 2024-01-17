Региональный маткапитал в Алтайском крае теперь можно использовать ещё по одному направлению

В 2024 году его размер составляет 83 850 рублей.
Источник фото: Катунь 24
Теперь многодетные родители могут направить средства на подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Как это сделать, подробно рассказывают на сайте Министерства социальной защиты Алтайского края .
На что можно потратить регматкапитал в Алтайском крае в 2024 году?
Образование ребенка. Оплата образовательных услуг, проживания в общежитии, уход за ребенком в детском саду
Компенсация за приобретённые товары и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
Газификация дома с использованием природного газа
Денежная выплата из средств материнского капитала в Алтайском крае
Подключение дома к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
Взято отсюда.
новости вести алтая новости алтайского края и республики алтай ,