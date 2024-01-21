Регионам России направили более 294 тыс. флаконов обновленного “Спутника Лайт”

Вакцину с обновленным антигенным составом ввели в гражданский оборот в декабре 2023 года

В российские регионы направили более 294 тыс. флаконов обновленной вакцины от коронавирусной инфекции “Спутник Лайт”. Об этом ТАСС сообщил Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

“Все, что запросили, все отгрузили – 294 тыс. 750 флакончиков”, – отметил Гинцбург.

Отметим, что 11 декабря 2023 года пресс-служба Минздрава России сообщила о регистрации обновленного “Спутника Лайт”. Этот вакцинный препарат прошел клинические испытания, в ходе которых показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов, отметили в министерстве. 12 декабря вакцину с обновленным антигенным составом ввели в гражданский оборот.

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