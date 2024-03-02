Регионы с низкой рождаемостью получат дополнительное финансирование

Общий размер поддержки составит 75 млрд рублей до 2030 года

Дополнительная финансовая поддержка в размере 75 млрд рублей до 2030 года будет направлена в те регионы, в которых с учетом данных Росстата суммарный коэффициент рождаемости окажется ниже общероссийского, сообщает ТАСС. Кроме того, финансирование выделят на основании анализа реализации региональных программ по повышению рождаемости.

– С июля 2023 года во всех регионах с учетом методических рекомендаций Минтруда РФ были приняты региональные программы по повышению рождаемости. Такие программы действуют уже чуть больше полугода, и сейчас все мероприятия, которые в них заложены, финансируются исключительно из средств субъектов РФ. Президент [России Владимир Путин] принял решение о выделении дополнительной финансовой поддержки регионам, – сказала первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Она пояснила, что окончательные данные о демографической ситуации в стране по итогам 2023 года будут представлены во второй декаде июня.

– В 2024 году нам предстоит провести дополнительный анализ первого полугода реализации региональных программ и с учетом итогов демографического развития в 2023 году оценить число регионов, которым нужна поддержка, – заключила Баталина.

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