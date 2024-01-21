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Рейд по обеспечению пожарной безопасности и безопасному использованию газа в быту прошел в Барнауле

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Рейд по обеспечению пожарной безопасности и безопасному использованию газа в быту прошел в Барнауле

Рейд по обеспечению пожарной безопасности и безопасному использованию газа в быту прошел в Барнауле

Рейд по обеспечению пожарной безопасности и безопасному использованию газа в быту прошел в Барнауле

Рейд по обеспечению пожарной безопасности и безопасному использованию газа в быту прошел в Барнауле

21 января специалистами городского управления по делам ГОЧС  с участием представителя Власихинской сельской администрации Индустриального района, а также сотрудником государственного пожарного надзора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району проведён очередной профилактический рейд на территории с. Власиха Индустриального района.

Основным направлением данного рейда являлась профилактика правильной эксплуатации печного отопления, а также соблюдение пожарной безопасности при пользовании бытовыми газовыми приборами.

Аналогичные рейдовые мероприятия с участием сотрудников госпожнадзора МЧС России и представителей администраций районов проводились в частном секторе Центрального (р.п. Южный), Октябрьского (мкр.Поток), Ленинского (п.Березовка), Железнодорожного (ТОС «Кроасноармейский») районов города.

В ходе рейдов проведено 72 беседы, вручено 145 памяток по противопожарной тематике.

Управление по делам ГОЧС г.Барнаула призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

При обнаружении возгорания необходимо:

незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или На с мобильного 101, а также по единому номеру вызова экстренных служб – 112;

организовать эвакуацию детей, пожилых людей, инвалидов, личных вещей;

по возможности перекрыть подачу электроэнергии и газа, принять меры к тушению пожара.

 

Взято отсюда

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