21 января специалистами городского управления по делам ГОЧС с участием представителя Власихинской сельской администрации Индустриального района, а также сотрудником государственного пожарного надзора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району проведён очередной профилактический рейд на территории с. Власиха Индустриального района.

Основным направлением данного рейда являлась профилактика правильной эксплуатации печного отопления, а также соблюдение пожарной безопасности при пользовании бытовыми газовыми приборами.

Аналогичные рейдовые мероприятия с участием сотрудников госпожнадзора МЧС России и представителей администраций районов проводились в частном секторе Центрального (р.п. Южный), Октябрьского (мкр.Поток), Ленинского (п.Березовка), Железнодорожного (ТОС «Кроасноармейский») районов города.

В ходе рейдов проведено 72 беседы, вручено 145 памяток по противопожарной тематике.

Управление по делам ГОЧС г.Барнаула призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

При обнаружении возгорания необходимо:

незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или На с мобильного 101, а также по единому номеру вызова экстренных служб – 112;

организовать эвакуацию детей, пожилых людей, инвалидов, личных вещей;

по возможности перекрыть подачу электроэнергии и газа, принять меры к тушению пожара.

Взято отсюда