2 января сотрудниками Управления по делам ГОЧС г.Барнаула
и отделения по Октябрьскому району города территориального отдела надзорной деятельности №1 Главного управления МЧС России
по Алтайскому краю проведены рейдовые мероприятия по профилактике пожарной безопасности в частных жилых домах в Октябрьском районе города.
В ходе рейда с домовладельцами проведен инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования, напомнили правила использования пиротехнических средств, вручили памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб, часть памяток было распространено по почтовым ящикам.
Управление по делам ГОЧС г.Барнаула напоминает:
Перед запуском фейерверков необходимо внимательно ознакомиться
с инструкцией и соблюдать следующие правила безопасности:
– хранить и переносить петарды надо только в упаковке;
– перед тем как зажечь фитиль, запускающий точно должен знать,
где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы;
– нельзя направлять фейерверки в сторону зрителей;
– если петарда не сработала, не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;
– не запускайте фейерверки во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огражденных территориях;
– не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.
Применять пиротехническое изделие необходимо на расстоянии 20 м. от домов, деревьев, находиться разрешается за пределами опасной зоны. Указанной в инструкции, но не менее 20 м. Не рекомендуется использовать пиротехнику при ветре 5 м/с и более.
Использование пиротехнических изделий запрещается:
– в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах, балконах
и лоджиях;
– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;
– на сценических площадках при проведении мероприятий.
Соблюдение данных правил позволит избежать неприятностей
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При возникновении пожара немедленно нужно сообщить в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны по телефону – 01(с мобильного телефона – 101) или по телефону вызова экстренных служб – 112.
Взято отсюда