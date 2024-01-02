2 января сотрудниками Управления по делам ГОЧС г.Барнаула

и отделения по Октябрьскому району города территориального отдела надзорной деятельности №1 Главного управления МЧС России

по Алтайскому краю проведены рейдовые мероприятия по профилактике пожарной безопасности в частных жилых домах в Октябрьском районе города.

В ходе рейда с домовладельцами проведен инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования, напомнили правила использования пиротехнических средств, вручили памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб, часть памяток было распространено по почтовым ящикам.

Управление по делам ГОЧС г.Барнаула напоминает:

Перед запуском фейерверков необходимо внимательно ознакомиться

с инструкцией и соблюдать следующие правила безопасности:

– хранить и переносить петарды надо только в упаковке;

– перед тем как зажечь фитиль, запускающий точно должен знать,

где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы;

– нельзя направлять фейерверки в сторону зрителей;

– если петарда не сработала, не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;

– не запускайте фейерверки во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огражденных территориях;

– не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

Применять пиротехническое изделие необходимо на расстоянии 20 м. от домов, деревьев, находиться разрешается за пределами опасной зоны. Указанной в инструкции, но не менее 20 м. Не рекомендуется использовать пиротехнику при ветре 5 м/с и более.

Использование пиротехнических изделий запрещается:

– в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах, балконах

и лоджиях;

– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

– на сценических площадках при проведении мероприятий.

Соблюдение данных правил позволит избежать неприятностей

в новогодние праздники!

При возникновении пожара немедленно нужно сообщить в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны по телефону – 01(с мобильного телефона – 101) или по телефону вызова экстренных служб – 112.

Взято отсюда