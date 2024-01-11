Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Рейсовый автобус Белокуриха – Яровое ночью слетел с дороги в кювет

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Рейсовый автобус Белокуриха – Яровое ночью слетел с дороги в кювет

ДТП Фото: t.me/gibdd22

В результате случившегося никто из пассажиров не пострадал: людей временно разместили в здании автовокзала в селе Павловск

В Алтайском крае на 80-м км автодороги А-321 рейсовый автобус, следовавший по маршруту Белокуриха – Яровое, слетел с дороги в кювет, сообщает Госавтоинспекция края.

В момент ДТП в салоне находилось 22 пассажира. Их разместили на автовокзале в селе Павловск.

Автобус вытащили на проезжую часть, проверили техническое состояние транспортного средства и пустили по маршруту.

Ранее сообщалось, что ночью в Алтайском крае автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе. Людей отправили в пункт временного размещения.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Из-за шторма в Барнауле транспортная катастрофа: пробки побили рекорд

11.01.2024

 Происшествия

Водитель шесть часов умирал от инсульта, а гаишники думали, что он пьян или наркоман

11.01.2024

 Происшествия

Стало известно, какой перевозчик дал взятку замглавы Барнаула Шеломенцеву

11.01.2024

 Происшествия

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Новости Рубцовск

Гроза и ветер больше 111 км/ч. Как Алтайский край пережил штормовую погоду 11 января

11.01.2024

 Новости Рубцовск

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Гороскоп

Думайте о себе. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 6 января

11.01.2024

 Интересное

Сверхнагрузка: как прошли новогодние праздники для медслужбы Алтайского края

11.01.2024

 Интересное

В Барнауле местами не работают светофоры и отсутствует уличное освещение

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix