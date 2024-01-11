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Рейсовый автобус “Белокуриха – Яровое” ночью слетел с дороги в кювет

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Рейсовый автобус "Белокуриха – Яровое" ночью слетел с дороги в кювет

Фото: t.me/gibdd22

В результате случившегося никто из пассажиров не пострадал: людей временно разместили в здании автовокзала в селе Павловск

В Алтайском крае на 80-м км автодороги А-321 рейсовый автобус, следовавший по маршруту “Белокуриха – Яровое”, слетел с дороги в кювет, сообщает Госавтоинспекция края.

В момент ДТП в салоне находилось 22 пассажира. Их разместили на автовокзале в селе Павловск.

Автобус вытащили на проезжую часть, проверили техническое состояние транспортного средства и пустили по маршруту.

Ранее сообщалось , что ночью в Алтайском крае автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе. Людей отправили в пункт временного размещения.

Взято отсюда.

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