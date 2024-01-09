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Рейсовый автобус в Алтайском крае съехал в кювет в метель

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Автобус съехал с дороги, но удержался на колесах. Его возвращали на проезжую часть с помощью спецтехники. В момент ДТП в салоне не было пассажиров

В Алтайском крае ночью 9 января с трассы съехал рейсовый автобус из Казахстана. Потребовалась помощь спасателей, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел на автодороге А-322 на границе Топчихинского и Алейского районов. Автобус двигался по маршруту Усть-Каменогорск – Новосибирск.

“Опрокидывания транспортного средства не произошло. Автобус следовал без пассажиров, никто не пострадал”, – рассказали в ведомстве.

На месте работал расчет 51-й пожарно-спасательной части, а также тяжелая техника от ДРСУ.

Ранее в крае перекрывали несколько трасс из-за непогоды. Утром 9 января проезд возобновили.

Взято отсюда

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