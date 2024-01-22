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Режим черного неба в Барнауле и Бийске продлили на три дня

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Режим черного неба в Барнауле и Бийске продлили на три дня

Смог над Барнаулом Фото: "Толк"

Ближайшие три дня по региону не предвидятся ни морозы, ни осадки, а также будет совсем слабый ветер. В воздухе продолжат накапливаться неприятные примеси

Синоптики продлили штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха в крупнейших городах Алтайского края — Бийске и Барнауле. Сообщение опубликовано на сайте регионального Гидрометцентра.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности (или режим “черного неба”) наблюдаются на территории городов уже несколько дней. Прошлый прогноз обещал, что к вечеру 22 января ситуация изменится, но предупреждение продлили до 18.00 25 января.

Режим “черного неба” объявляется в том случае, когда погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе. Проще говоря, когда нет ветра, способного эти примеси развеять, или осадков.

Взято отсюда

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