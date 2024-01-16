Режим повышенной готовности введен в Барнауле по адресу Партизанская, 70Б

Жильцы сообщили о резком ухудшении состояния конструкций дома – в стене образовалась трещина. Дому 66 лет, в нем два этажа и два подъезда. Сейчас в нем проживают 16 человек. Аварийным дом не признан.

Источник фото: Катунь 24

Экспертная организация оценила состояние строительных конструкций дома. По итогам проверки решено ограничить доступ в здание, так как нахождение в нем опасно для жизни и здоровья людей.

Сейчас ведется работа по отселению жильцов. На базе школы №1 развернут пункт временного размещения. Кроме того, в доме проведут дополнительное обследование несущих конструкций. Об этом стало известно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города.

«С сегодняшнего дня начинается обследование данного здания специализированной организацией для того, чтобы принять окончательное решение: или проводить капитальный ремонт данного здания, или готовить его под снос. Данное заключение должно поступить в течение трех дней, после этого будет принято окончательное решение», — сообщил начальник управления ГОЧС Барнаула Владимир Драчев.

Первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров поручил администрации Центрального района и профильным комитетам сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность жильцов дома на Партизанской, 70Б.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости горного алтая лента новостей ,