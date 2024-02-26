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Режим повышенной готовности ввели после пожара в барнаульской двухэтажке

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Режим повышенной готовности ввели после пожара в барнаульской двухэтажке

Доступ в дом ограничили.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

25 февраля в аварийном доме № 42 на улице Строительная 2-я в Барнауле произошел пожар. По данным МЧС , огонь охватил 30 кв. м. здания, а пожарные эвакуировали 14 жильцов.

На место инцидента выехали профильные специалисты администраций города и района, а также представители подрядчика. Они пришли к заключению, что здание не пригодно для проживания, нахождение в нем может быть опасно для жизни и здоровья.

В связи с происшествием в администрации Железнодорожного района состоялось заседание комиссии по ЧС, сообщает пресс-служба . На нем было принято решение о введении режима повышенной готовности в границах дома.

Большая часть жильцов временно переехала к родственникам; многодетную семью разместили в социальной гостинице. Одного жителя дома — в пункте временного размещения на базе спортшколы.

Здание было построено в 1954 году. В 2022 году его признали аварийным.

Взято отсюда.

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